بيان هام عن شركة توزيع الكهرباء بمحافظات غزة

اصدرت شركة توزيع كهرباء محافظات غزة بياناً للمواطنين اليوم السبت، بخصوص تدني كميات الكهرباء الواصلة لغزة.

توجهت الشركة بداية لأبناء شعبنا الفلسطيني عامة وقطاع غزة خاصة بتحية إجلال وإكبار على صمودهم وصبرهم ورباطة جأشهم خلال فترة العدوان الغاشم على قطاع غزة.

كما ترحمت على الشهداء الأبرار وشدت على أيادي عائلاتنا الثكلى وأبنائنا الجرحى ، متمنية السلامة التامة للجميع والحفظ من كل شر.

ولفتت الشركة في بيانها انها من منطلق الشفافية التامة تضع المواطنين والمعنيين في صورة الوضع الحالي للتيار الكهربائي وحالة الخطوط وكمية الكهرباء المتاحة للتوزيع على المحافظات وفق النقاط الآتية:

1- لقد تعرضت شبكة توزيع الكهرباء بما تحتويه من مكونات لدمار واسع النطاق وغير مسبوق تقدر خسائره بملايين الدولارات، شمل مكونات رئيسية متعددة بما فيها مكونات أساسية لقرابة ستة خطوط كهرباء ناقلة للتيار من داخل الخط الأخضر باتجاه قطاع غزة تقدر كمية الكهرباء المنقولة عبرها ب (75) ميجاوات، مما تسبب بنقص حاد في امدادات الكهرباء ما زال قائما لحتى الآن.

2- لغاية الآن لم يتم إدخال الوقود المخصص لتشغيل محطة التوليد من معبر كرم ابو سالم وما زالت المحطة تعمل من خلال شحنات وقود محدودة يتم تأمينها محليا، ويتم بموجبها تشغيل مولدين اثنين بدل ثلاثة بطاقة اجمالية في حدود (40- 45) ميجاوات، مع العلم بأن الكمية المنتجة قبل العدوان كانت تقدر ب(70) ميجاوات.

3- تتوفر للشركة كمية كهرباء تقدر ب (90)ميجاوات من مختلف المصادر، وتتراوح ساعات وصل التيار الكهربائي وفق هذه الكميات المتاحة من (3-4) ساعات مقابل أكثر من 16 ساعة فصل وهو ما يهدد بتدهور خطير محتمل لكثير من القطاعات الحيوية في غزة وخاصة بعد التداعيات والآثار غير المسبوقة التي خلفها العدوان الغاشم.

4- الخطوط الرئيسية الناقلة التي ما زالت متعطلة من داخل الخط الأخضر هي:(خط محافظة رفح ، خطوط مدينة غزة الثلاثة القبة + بغداد+ الشعف، خطوط محافظة الشمال جباليا + البحر )، علما بأن طواقم الشركة قامت باصلاح جميع الأعطال الخاصة بتلك الخطوط من جانب قطاع غزة.

5- تحذر الشركة من مغبة استمرار تعطل الخطوط وتأثير انقطاعها على كافة مناحي الحياة في قطاع غزة وخاصة قطاع الصحة بما يحتويه من أقسام حساسة وقطاع المياه وقطاع الصرف الصحي والخدمات.

6 - تدعوا الشركة المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية للتدخل العاجل والفوري من أجل ادخال الوقود عبر معبر كرم أبو سالم بالكميات التي تسمح بتشغيل المحطة بكامل قدرتها، بالإضافة إلى إصلاح الخطوط الإسرائيلية المتعطلة من داخل الخط الأخضر، خاصة وأن الوضع الانساني يتفاقم يوميا وحجم المعاناة كبير جدا .