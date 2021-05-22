أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 22-5-2021، وتقدم لكم وكالة فلسطين اليوم الاخبارية سعر الذهب في مصر، حيث يهم هذا الموضوع الكثير من المتابعين والتجار، وبعد ان وجدنا زيادة كبيرة في عمليات البحث عبر محركات البحث العالمية عن الموضوع قررنا كتابة المقال.

أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 22-5-2021

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 22-5-2021 ، استقرارا ملحوظا في بداية التعاملات اليومية، بمحالّ الذهب بسوق الصاغة المحلية، ليستقر سعر الذهب عند أعلى مستوى في 5 أشهر.

الذهب عيار 24

واستقر سعر جرام الذهب عيار 24 خلال التعاملات الآن ليبلغ الجرام 919 جنيها، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرًا في مصر لأن جودته هى الأعلى.

الذهب عيار 21

وبقي سعر جرام الذهب عيار 21 دون تغير ليسجل 804 جنيهات؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

الذهب اليوم عيار 18

كما استقر سعر جرام الذهب عيار 18 ليبلغ 689 جنيهًا فى التعاملات اليوم؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب

وثبت سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر ليبلغ نحو 6440 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وسجل سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 28430 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

سعر كيلو الذهب عيار 24 بلغ حوالى 919 ألف جنيه، اليوم، ويزِن 1000 جرام.

سعر أوقية الذهب بالدولار

وسجلت أوقية الذهب في بورصة المعادن العالمية اليوم نحو 1881 دولارًا ببداية التعاملات.