تردد قناة ناشونال جيوغرافيك 2021، وينشر لكم موقع فلسطين اليوم الاخباري التردد الجديد لقناة ناشونال جيوغرافيك 2021، وبعد ان وجدنا كثرة في عمليات البحث عبر محركات البحث عن هذا التردد قررنا كتابة هذا المقال.

تردد قناة ناشونال جيوغرافيك 2021

ويسعى موقع فلسطين اليوم الاخباري بشكل مستمر لتقديم العديد من الترددات للقنوات المشهورة والمفضلة للمواطنين، كقوات الاطفال والقنوات الثقافية وغيرها، وهذا المقال خصصناه للحديث عن تردد قناة ناشونال جيوغرافيك، ولمعرفة التردد الجديد تابع المقال للنهاية.

تردد قناة ناشونال جيوغرافيك 2021

ومؤخراً قامت القناة بتغيير ترددها واستبداله بتردد جديد مما جعل متابعي القناة وهم بالملايين للبحث عن ترددها الجديد.

برامج قناة ناشونال جيوغرافيك 2021

وتقدم قناة ناشونال جيوغرافيك العديد من البرامج اليكم اهم هذه البرامج:

برنامج أعقد الإصلاحات: ويسجل هذا الفيلم الوثائقي نسبة مشاهدات عالية ، ويدور حول ماهية الحلول التي يتطلبها إصلاح بعض من أكبر الآلات في العالم.

برنامج هندسة عبقرية: وعن هذا الفيلم يحاكي كيف أدى قفص طيور إلى بناء ناطحة السحاب تايبيه 101؟ ريتشارد هاموند يثبت الصلة.

برنامج أيام عصيبة على كوكب الأرض: ومن خلاله يبث عن اضطرار العلماء والمحققون البحث عن حلول جذرية حيث ظهرت أحداث ومعضلات مشتتة من أعماق مخزون العالم للمياه.

برنامج أبو كالبيس: وفي هذا الفيلم يعرض الحرب العالمية الثانية: برنامج وثائقي بالألوان من ستة أجزاء عن الحرب العالمية الثانية.

برنامج صنارة الصيد: ويعرض على شاشة القناة صيد أسماك صعب اصطيادها، ومع الأخطار التي حدثت للصيادين وقت اصطيادها.

برنامج عمليات نقل عملاقة: وتبث ناشونال جيوغرافيك سباق الناقلات العملاقة مع الزمن لتسليم العمل في الموعد المحدد.

برنامج أساطير العالم الجليدي: ويعرض للمشاهدين دخول حصري للقوارب والمنقذين، وهم يتحدون المياه المليئة بالبكتيريا ويصارعون باستماتة لإنقاذ الحيوانات المحتضرة تحت الحراسة العسكرية.

تردد قناة ناشونال جيوغرافيك 2021

القمر الصناعي: NileSat 7.0°W.

اسم القناة: Nat Geo Abu Dhabi.

تردد القناة: 12467.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح الخطأ: 23.

الاستقطاب: أفقي H.

القمر الصناعي: نايل سات (SD).

اسم القناة: Nat Geo Abu Dhabi.

تردد القناة: 12226.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح الخطأ: 34.

الاستقطاب: أفقي H.

تردد قناة ناشونال جيوغرافيك 2021

تردد القناة على عرب سات 2021 :

القمر الصناعي: ArabSat 26.0°E.

اسم القناة: Nat Geo Abu Dhabi.

معامل التصحيح الخطأ: 34.

تردد القناة: 11804.

الاستقطاب: أفقي H.

معدل الترميز: 27500.