استقرار سعر الدولار في سوريا اليوم السبت 22 -5- 2021

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سعر الدولار في سوريا اليوم السبت 22 -5- 2021

شهد سعر الدولار في سوريا استقرارا، خلال تعاملات اليوم السبت 22 -5- 2021، لدى السوق الموازية (السوداء)، وسط تحذيرات من انتشار الدولار المزور.

سعر الدولار

واستقر سعر الدولار مقابل الليرة السورية اليوم السبت، لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، ليسجل 3120 ليرة للشراء، و3210 ليرة للبيع.

سعر اليورو

وبقي سعر اليورو الأوروبي مقابل الليرة السورية، خلال مستهل تعاملات السبت لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، عند 3809 ليرات للشراء، و3924 ليرة للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

كما استقر سعر الجنيه الإسترليني مقابل الليرة السورية، عند فتح تعاملات السبت، لدى السوق الموازية (السوداء) ليسجل نحو 4413 ليرة للشراء، و4551 ليرة للبيع.

سعر الريال السعودي

واستقر سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية، السبت، لدى السوق الموازية، عند إلى 830 ليرة للشراء، و857 ليرة للبيع.

سعر الدرهم الاماراتي

كما استقر سعر الدرهم الإماراتي مقابل الليرة السورية، خلال مستهل تعاملات السبت، لدى السوق الموازية 847 ليرة للشراء، و874 ليرة للبيع.

سعر الدينار الكويتي

وبقي سعر الدينار الكويتي مقابل الليرة السورية، السبت، لدى السوق الموازية غير الرسمية، عند مستوى 10363 ليرة للشراء، و10688 ليرة للبيع.