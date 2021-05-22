المكتب الاعلامي الحكومي يرحب بقدوم وسائل الإعلام الدولية لقطاع غزة

رحب المكتب الإعلامي الحكومي اليوم السبت، بقدوم ممثلي العشرات من وسائل الإعلام الدولية لقطاع غزة، بعد أن رفع الاحتلال المنع الذي كان مفروضا على دخولهم خلال العدوان.

وقال سلامة معروف رئيس المكتب الاعلامي الحكومي:" إن ٦٨ صحفيا يمثلون وسائل إعلام قد دخلوا غزة عبر حاجز بيت حانون في يوم واحد، وقد تم تسهيل إجراءات دخولهم من كافة الجهات الحكومية".

ودعا معروف الصحافة الاجنبية إلى التركيز على استهداف الاحتلال للمدنيين والمنشات الخدماتية والمدنية المختلفة، مشيرا الى تواصلهم مع الصحفيين القادمين والترتيب لاكثر من جولة لتفقد بعض القطاعات المتضررة وخاصة المراكز الصحية والمنشآت الاقتصادية والخدماتية.

و اكد على ضرورة تحلي وسائل الاعلام الاجنبية بالمهنية والالتزام باخلاقيات العمل الصحفي، وعدم الخضوع لضغوط الاحتلال الذي يسعى لتكون رواية هذه الوسائل منحازة له.

واشار معروف إلى ما تعرضت له وسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية في غزة خلال العدوان، موضحا أن الاعتداءات ضد وسائل الاعلام يجب ان تشكل حيزا كبيرا من تغطية الصحافة الاجنبية.