آلاف الوحدات السكنية دمرت بشكل كامل أو جزئي

وزير الأشغال: الجهد المبذول حالياً في غزة يتركز على حصر الأضرار والأعمال الإغاثية

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 07:32 م
22 مايو 2021
وزير الاشغال العامة محمد زيارة
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قال وزير الأشغال العامة والإسكان محمد زيارة اليوم السبت:" إن الجهد المبذول حالياً في قطاع غزة يتركز على حصر الأضرار والأعمال الإغاثية، وتأمين التمويل اللازم من المجتمع الدولي والعربي لضمان إعادة إعمار القطاع بأسرع وقت".

وأكد زيارة أن حجم الأضرار في قطاعي الإسكان والبنية التحتية يقدر بمئات ملايين الدولارات، مبينا أن آلاف الوحدات السكنية دمرت بشكل كامل أو جزئي.

وأشار أن ووزارة الأشغال العامة والإسكان منذ حرب عام 2014 وحتى الآن مستمرة في تنفيذ مشاريع إعادة الإعمار الناتجة عن الحروب المتواصلة على القطاع.

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