الاحتلال يقمع مظاهرة بالقدس للمطالبة بفك الحصار عن الشيخ جراح

قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم السبت، المشاركين في تظاهرة نظمت أمام المدخل الغربي لحي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، للمطالبة بوضع حد لاستفزازات المستوطنين، ورفع الحصار المتواصل على الحي منذ 14 يوما.

وكان قد شارك في المظاهرة العشرات من المواطنين والمتضامنين، الذين رددوا الهتافات المنددة بحصار الحي وبممارسات قوات الاحتلال والمستوطنين بحق الأهالي.

يشار انه كثفت قوات الاحتلال من انتشارها على مداخل الحي ومنعت المواطنين من الوصول إلى البيوت المحاصرة، والمهدد أصحابها بالتهجير القسري لصالح المستوطنين.

بدورها قالت الشابة منى الكرد:" إن الحي تحول إلى ثكنة عسكرية مغلقة منذ 14 يوما، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال تتعمد استفزاز الأهالي وإعاقة حركة تنقلهم، فيما تسمح للمستوطنين بالتنقل بحرية".

جدير ذكره انه يتهدد خطر التهجير 500 مقدسي يقطنون في 28 منزلًا بحي الشيخ جراح على أيدي جمعيات استيطانية بعد سنوات من التواطؤ مع محاكم الاحتلال، والتي أصدرت مؤخرًا قرارًا بحق سبع عائلات لتهجيرها، رغم أن سكان الحي المالكين الفعلين والقانونين للأرض.