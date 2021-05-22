طريقة تسجيل الدخول في تطبيق توكلنا وإليك ابرز التحديثات عليه

خطوات التسجيل على تطبيق توكلنا الالكتروني في المملكة العربية السعودية ، ولقد لاحظنا خلال الفترة الماضية القليلة عمليات بحث عالية حول خطوات التسجيل على تطبيق توكلنا التي يقدم العديد من الخدمات للمواطنين والمقيمين في المملكة السعودية ، كما قام فريق فلسطين اليوم بإرفاق أبرز خطوات تفعيل الخدمات على تطبيق توكلنا ، وللإجابة عن هاذين الاستفسارين تابع معنا حتى النهاية .

وكثيرًا من المواطنين والمقيمين في السعودية يبحثون عن طريقة تسجيل الدخول على تطبيق توكلنا ، وهو ما ارفقنا لحضراتكم هنا في هذه المقالة التي لاقت ترحيبًا واسعًا من السكان ، وتعتمد السلطات السعودية على مواكبة التطورات والحداثة التكنولوجية في عرض وتقديم خدماتها كافة إلكترونيًا التي تمتاز بسهولة التعامل معها وتوفير الوقت والجهد .

تحميل تطبيق توكلنا :

ومن ضمن خدمات هذه المقالة اننا قمنا بوضع رابط تنزيل تطبيق توكلنا وهو (https://play.google.com/store/apps/details?id=sa.gov.nic.tawakkalna&hl=ar&gl=US )





تسجيل الدخول على تطبيق توكلنا :

اولاً: الدخول على رابط التطبيق أعلاه ، ثم النقر على مربع تسجيل الدخول الموجود في الأعلى

ثانيًا: وبعدها يتم كتابة اسم المستخدم وكلمة السر والنقر على تسجيل الدخول.

ثالثًا: وفي الخطوة الثالثة ، يتم النقر على انشاء حساب جدید ، ثم يتطلب منك بعد ذلك تحديد الجنسية.

رابعًا: قم بكتابة رقم الهوية للمواطن ورقم الإقامة للمقيم، ثم يحولك النظام بعدها إلى الصفحة الخاصة بالمعلومات الشخصية

خامسًا: عليك القيام بتعبئة البيانات المطلوبة، ثم يجب ادخال بيانات الأسرة المطلوبة

سادسًا: قم في النهاية بالتحقق من صحة البيانات

سابعًا: وهي الخطوة الاخيرة ، أكتب كلمة السر ثم أضغط على تسجيل.

تفعيل تطبيق توكلنا :

أولاً: يتم تفعيل تطبيق توكلنا من خلال الدخول على منصة أبشر ( https://www.absher.sa/) ثم يتم اختيار خدمات أبشر الأفراد ثم يجب عليك النقر فوق خدماتي.

ثانيًا: وبعدها يتم الدخول إلى خدمات عامة. ثم يمكنك بدها الضغط على خدمة التعريف الخاصة

ثالثًا: ثم يتطلب منك ملء الخانات المطلوبة.. وبعدها قم بإدخال الرقم الخاص بالهوية.

رابعًا: ثم تقوم بكتابة تاريخ المولد. ثم أدخل رقم الهاتف.

خامسًا: والخطوة الاخيرة سوف يصل لك بعد ذلك رسالة على الهاتف بها رمز يمكنك استخدامه لتفعيل