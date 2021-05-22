الاحتلال يشترط اعادة اعمار غزة بعودة جنوده الاسرى لدى المقاومة

نقلت قناة "كان" العبرية عن وزير حرب الاحتلال، بيني غانتس قوله إن إعادة إعمار قطاع غزة مشروط بالتوصل إلى تسوية بشأن عودة الجنود المأسورين لدى حركة حماس بغزة.

و أضاف غانتس قائلا: " يجب ألا نشترط السماح بالتنمية و إعادة الإعمار في غزة بالهدوء و حسب، ولكن بإعادة جثث الجنود و المدنيين المحتجزين كرهائن في غزة أيضا".

و بحسب غانتس، فإنه بعد الهجوم الإسرائيلي الأخير على غزة، توجد الآن فرصة للمضي قدما في قضية الجنود الإسرائيليين المفقودين، موضحا بأن الاحتلال سيغير سياسته تجاه غزة، وسيرد بصرامة على إطلاق الصواريخ أو البالونات الحارقة من القطاع.

و هدد غانتس بأن كبار قادة حماس، بما في ذلك رئيس الجناح السياسي للحركة في غزة يحيى السنوار وقائد الجناح العسكري للحركة محمد ضيف ما زالوا على رأس قائمة الاغتيال الإسرائيلية.

و جرى وقف العدوان على قطاع غزة بوساطة مصرية فجر الجمعة، بعد ان أدى لاستشهاد اكثر من 279 فلسطينيا، بينهم 69 طفلا و 40 امرأة، وإصابة 1910 آخرين في الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، وذلك بحسب إحصائيات وزارة الصحة الفلسطينية.