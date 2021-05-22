اسعار الذهب في الجزائر اليوم السبت 22-5-2021

صعدت أسعار الذهب في الجزائر اليوم السبت 22 مايو 2021، و ذلك تزامنا مع صعود الأسعار عالميا.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في الجزائر، نحو 8054 دينارا (60.50 دولار)، بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 22 في الجزائر، مستوى 7383 دينارا (55.46 دولار).

و سجل سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولا في الأسواق)، نحو 7048 دينارا (52.94 دولارا).

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في الجزائر، لدى التجار ومحلات الصاغة نحو 6014 دينارا (45.38 دولار).

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 4698 دينارا (35.29 دولار)؛ أما سعر جرام الذهب عيار 12 في الجزائر فسجل، نحو 4027 دينارا (30.25 دولار).

اما سعر أوقية الذهب (الأونصة) في الجزائر، فبلغت نحو 250 ألفا و448 دينارا (1882 دولارا)؛ فيما جاء سعر الجنيه الذهب في الجزائر (8 جرامات من عيار 21) عند مستوى 56 ألفا و381 دينارا (423.54 دولار).