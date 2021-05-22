اسعار الذهب في مصر تسجل استقرارا اليوم السبت 22 مايو 2021

استقرت أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 22 مايو 2021، بعد موجة صعود تأثرا بالأسعار العالمية التي تلقت الدعم من تراجع الدولار والسندات.

و تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر مبيعا بالأسواق المصرية) بنحو 3.87 جنيه مسجلا 828.34 جنيه، مقابل 832.21 جنيه في ختام تعاملات أمس الجمعة.

وتختلف أسعار الذهب في مصر باختلاف المناطق والعيارات، حيث تتراوح قيمة المصنعية (أجر التاجر عن كل جرام في المشغولات الذهبية) ما بين 30 جنيها، و60 جنيها.

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 24 مسجلا 946.67 جنيه، مقابل 951.10 جنيه، أمس الجمعة، متراجعا بنحو 4.43 جنيه.

وهبط سعر جرام الذهب عيار 18 ليسجل نحو 710 جنيهات مقابل 713.33 جنيه عند إغلاق تعاملات الجمعة.

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في مصر، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 552.23 جنيه، وسعر جرام الذهب عيار 12 سجل نحو 473.34 جنيه، وسعر جرام الذهب عيار 10 سجل 394.45 جنيه.

وتراجع سعر الأوقية (الأونصة) في مصر، خلال تعاملات اليوم السبت، ليصل إلى 29470.20 جنيه (1881.96 دولار)، مقابل 29585.76 جنيه (1887.14 دولار) في ختام تعاملات أمس الجمعة.

وهبط سعر الجنيه الذهب في مصر (8 جرامات من عيار 21) ليسجل نحو 6626.72 جنيه، مقابل نحو 6657.68 جنيه عند إغلاق تعاملات أمس الجمعة، ليفقد نحو 31 جنيها.