صدى سوشال يرسل شكوى للمؤسسة الأممية بشأن انتهاك الفيسبوك المحتوى الفلسطيني

أفاد مركز صدى سوشال المختص بالدفاع عن الحقوق الرقمية الفلسطينية، بأنه أرسل شكوى رسمية إلى إدارة فيسبوك حول الرقابة التعسفية على المحتوى المنشور على المنصة من قبل الصحفيين والنشطاء الفلسطينيين.

وتضمن الشكوى التي وصلت الامم المتحدة في الولايات المتحدة، مراجعة عاجلة وشرح للقرارات التي اتخذها فيسبوك بتعليق الحسابات والمنشورات التابعة لوكالات الأنباء الفلسطينية والنشطاء الفلسطينيين.

وأشار مركز صدى سوشال، إلى أنه يسعى لرصد المحتوى والحسابات الفلسطينية على فيسبوك ومنصات التواصل الاجتماعي الأخرى منذ عام 2017.

ولفت إلى أنه وثق مجموعة هذا العام مئات حالات الرقابة غير المبررة على محتوى وسائل التواصل الاجتماعي التي تدعم حقوق الفلسطينيين عبر.

كما ورصد المركز خلال فترة التصعيد الأخير أكثر من 400 انتهاك بحق المحتوى الفلسطيني ككل.

هذه الرسالة أرسلتها شركة Bindmans LLP للمحاماة في لندن، تأتي وسط تصعيد حديث وواضح للغاية في الرقابة على الصحافة التي تعمل في فلسطين المحتلة. تم تقديم الشكاوى على فيسبوك من قبل مركز صدى سوشيال نيابة عن عدد من وكالات الأنباء والنشطاء الفلسطينيين الذين قاموا بتفويض المركز للمرافعة نيابة عنهم.

نص الرسالة :

ازدادت مخاوف عملائنا بسبب الأحداث الأخيرة بما في ذلك الزيادة الواضحة في الرقابة على محتوى فيسبوك الفلسطيني والبيانات العامة التي أدلى بها ممثلو الحكومة الإسرائيلية.

وسبق أن تعرضت السلطات الإسرائيلية لانتقادات لاستهدافها الصحفيين والمؤسسات الإعلامية الفلسطينية من قبل منظمات حقوقية رائدة.

في 15 مايو 2021، استهدفت القوات الإسرائيلية ودمرت مبنى في غزة يحتوي على مراكز إعلامية معروفة، من بينها وكالة أسوشيتد برس وقناة الجزيرة.

نلاحظ أنه في 13 مايو 2021 ، قبل يومين فقط من الهجوم على المركز الإعلامي ، التقى وزير القضاء الإسرائيلي بيني غانتس، بمسؤولين تنفيذيين على فيسبوك لتقديم عروض للحد من المحتوى المؤيد للفلسطينيين بالإضافة إلى مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى.

وطلب شريك Bindmans طيب علي، الذي يمثل المجموعة، من فيسبوك مراجعة عملية اتخاذ القرار وشرح سبب إغلاق الحسابات أو تعليقها أو حذف المنشورات، وما إذا كان قد تم استخدام خوارزمية أو تقدير بشري عند القيام بذلك.

تعتزم صدى سوشال تصعيد الشكوى إلى مجلس الرقابة على فيسبوك والمقرر الخاص للأمم المتحدة إذا لم تتم مراجعة أو شرح القرارات بشكل صحيح.

من جانبه، قال مدير مركز صدى سوشال إياد الرفاعي: إن نضالنا الرقمي لانتزاع حقوقنا من شركات التواصل الاجتماعي سيبقى مستمرًا حتى النجاح، لأنه وببساطة من حق الفلسطينيين استخدام هذه المنصات دون قيود لنشر روايته وسرديته الفلسطينية كما يفعل جميع مستخدمي هذا الموقع حول العالم.

وأكد الرفاعي بأن المركز سيستمر بالتعاون مع جميع الجهات المعنية محليًا وعالميًا لتتظافر الجهود ضد الظلم الذي يتعرض له المحتوى الرقمي الفلسطيني.