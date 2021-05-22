تحذيرات من الادلاء بمعلومات لجهات تنتحل صفة جمعيات خيرية بقطاع غزة

حذر جهاز الامن الداخلي في قطاع غزة المواطنين من الادلاء بأي معلومات لجهات غير معلومة او مشبوهة تنتحل صفة جمعيات خيرية و مؤسسات اغاثية.

و أوضح الامن الداخلي في تصريح له اليوم السبت ان أجهزة أمن الاحتلال ومخابراته تتعمد عقب انتهاء العدوان، إلى تكثيف جهودها الاستخبارية في جمع المعلومات عن المقاومة وتحركاتها في إطار تحديث بنك أهدافها.

و أضاف: "نهيب بجميع المواطنين لرفع مستوى الوعي الأمني، ونُحذّر من تناقل المعلومات والخوض في أحاديث لا داعي لها متعلقة بما جرى خلال العدوان، وخصوصاً حول الأماكن والمواقع التي تعرضت للقصف والاستهداف، أو أية معلومات تخص المقاومة وعناصرها وتحركاتها، سواء كان ذلك شفهياً أو عبر الهاتف أو مواقع التواصل الاجتماعي؛ كي لا نساهم في خدمة الاحتلال من حيث لا ندري".

و دعا المواطنين للمبادرة بإبلاغ الجهات المختصة وفي حال الاشتباه بأية تصرفات غير طبيعية، عبر الرقم الوطني للعمليات المركزية بوزارة الداخلية والأمن الوطني (109).