اسعار الدولار و العملات الاجنبية و العربية في ليبيا اليوم السبت 22 مايو 2021

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 03:44 م
22 مايو 2021
الدينار الليبي.
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تباينت أسعار صرف العملات العربية والأجنبية، مقابل الدينار الليبي، في السوق الموازية، خلال تعاملات اليوم السبت 22 مايو 2021، بينما سجلت الأسعار استفرارا في مصرف ليبيا المركزي عند تعاملات الخميس.

وجاءت أسعار العملات الأجنبية الأكثر تداولا في ليبيا على النحو التالي:

بلغ سعر الدولار الأمريكي حوالي 5.95 دينار.

أما سعر اليورو فسجل نحو 6.09 دينار، وبلغ سعر الجنيه الإسترليني 7.10 دينار.

عملات عربية

ومن العملات العربية المتداولة بقوة في ليبيا جاء الدينار التونسي مسجلا 1.87 دينار.

واستقر سعر الجنيه المصري عند 0.33 دينار ،أما سعر الدينار الأردني فسجل نحو 7.15 دينار.

السعر الرسمي

سجل سعر صرف الدولار في مصرف ليبيا المركزي 4.46 للبيع و4.44 للشراء.

وسجل سعر صرف اليورو 5.44 للبيع و5.41 للشراء

 

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