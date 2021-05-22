الكويت يحقق في تداول نسخة من القرآن حذف منها سورة نساء

أحالت الهيئة العامة للعناية بنشر وطباعة القرآن الكريم بالكويت واقعة تداول نسخة من القرآن لا تتضمن سورة النساء إلى النيابة العامة.

يأتي ذلك لاتخاذ الإجراءات بحق من تداولها ومن طبعها أو نشرها.

وقال مصدر مسؤول في الهيئة في تصريح لصحيفة "الرأي" الكويتية، إن قانون إنشاء الهيئة يلزم كل من يستورد أو يوزع أو ينشر نسخ القرآن الكريم أن يتقدم إليها لأخذ ترخيص رسمي يسمح له بذلك.

وكشف المصدر المسؤول أن الهيئة بحثت في سجلاتها واتضح أن النسخة المتداولة من القرآن الكريم من دون سورة النساء غير مسجلة لديها، بعد أخذ بياناتها من الصورة في الفيديو المتداول.