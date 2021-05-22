الأسير يوسف القزاز يواصل إضرابه عن الطعام رفضاً لاعتقاله الاداري

يواصل الأسير الفلسطيني يوسف القزاز (٤٨ عاما)، اليوم السبت، إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الثالث على التوالي، وذلك احتجاجا على اعتقاله الاداري في سجون الاحتلال الاسرائيلي.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت المرشح على قائمة "القدس موعدنا" الأسير المحرر يوسف قزاز، في ٢٠ من مايو الجاري عقب اقتحام منزله والاعتداء على زوجته وأولاده في دورا، وذلك ضمن حملة اعتقالات واسعة طالت عدد من القيادات الفلسطينية.

والقزاز هو أسير محرر اعتقل عدة مرات، وأمضى عدة سنوات في سجون الاحتلال ما بين اعتقال إداري وفعلي.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت في وقت سابق عدد من مرشحي قائمة القدس موعدنا وحوّلتهم للاعتقال الإداري.

والاعتقال الإداري هو حبس بأمر عسكري إسرائيلي دون توجيه لائحة اتهام للأسير، لمدة تصل 6 شهور، قابلة للتمديد.

وتعتقل سلطات الاحتلال أكثر من 4 آلاف و400 فلسطيني في سجونها، بينهم 39 سيدة، ونحو 155 طفلا، فيما يقارب عدد المعتقلين الإداريين 350، حسب مؤسسات معنية بشؤون الأسرى.