جنين: مسيرة شعبية نصرةً للقدس وغزة واحتفاء بنصر المقاومة

لبّى المئات من الجماهير الفلسطينية في مدينة جنين وقراها شمال الضفة المحتلة، اليوم السبت، الدعوات لمسيرة المساندة للقدس ونصرة لغزة ومقاومتها.

وتأتي مسيرة جنين على طريق المسيرات الحاشدة التي انطلقت منذ فجر أمس الجمعة في المسجد الأقصى ورام الله ونابلس والخليل وبيت لحم وطولكرم وقلقيلية وطوباس وكافة محافظات الضفة الغربية، والتي دعت لمواجهة الاحتلال.

وانطلقت المسيرة التي دعت لها القوى الوطنية والإسلامية ظهر اليوم من مسجد جنين الكبيرة حيث احتفى المتظاهرون بنصر المقاومة وأكدوا على استمرار المواجهة مع الاحتلال.

وردد المشاركون هتافات للمقاومة ولقائد أركان القسام محمد الضيف ولكتائبها المظفرة، وسط توزيع الحلوى فرحاً بنصــر غزة.

وشددت الجماهير على ضرورة التوحد في مقاومة الاحتلال، وتفعيل المقاومة في الضفة الغربية وكافة نقاط المواجه مع الاحتلال في كافة الأراضي الفلسطينية.

وجابت المسيرة شوارع المدينة وأكدت على خيار المقاومة وهتفت للمقاومة وكتائبها وعلى رأسها محمد الضيف.

وشهد يوم أمس الجمعة خروج 64 مسيرة في الضفة ومظاهرة دعت لها الحراكات الشبابية والقوى الوطنية والإسلامية، نصرة للقد ودعما للمقاومة في غزة وابتهاجا بانتصارها، فيما سجل 74 نقطة مواجهة مع قوات الاحتلال في الضفة والقدس.

ورصد المكتب الإعلامي لحركة حماس في الضفة الغربية تنفيذ 156عملاً مقاوماً في الضفة، ومن أبرز عمليات المقاومة تفجير عبوة ناسفة و4 عمليات إطلاق مفرقعات نارية، كما تصدى المواطنون للمستوطنين في 13 موقع و33 نقطة القاء حجارة و41 مواجهة في الضفة.