"كورونا فلسطين".. تسجيل 7 وفيات و233 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة

سجلت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم السبت، سبعة وفيات و233 إصابة جديدة بفيروس كورونا و300 حالة تعافٍ خلال الـ 24 ساعة الماضية بالضفة الغربية وقطاع غزة.

وأعلنت وزيرة الصحة برام الله د. مي الكيلة، أن الصحة سجلت 5 حالات وفاة في الضفة الغربية "الخليل 3، جنين 1، طوباس 1"، قطاع غزة 2، فيما سجلت الإصابات الجديدة على النحو التالي: "الخليل 2، نابلس 18، طولكرم 7، جنين 5، بيت لحم 4، رام الله والبيرة 10، قطاع غزة 187".

وقالت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 97.5%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 1.4%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وأضافت د. الكيلة، أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "الخليل 13، نابلس 46، طولكرم 45، جنين 17، بيت لحم 8، رام الله والبيرة 12، سلفيت 3، ضواحي القدس 2، أريحا والأغوار 2، قطاع غزة 152".

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 43 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 10 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 85 مريضاً.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 282,802 بينهم 197,190 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

وبلغت اجمالي المرضى في العناية المكثفة: 43، والمرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي: 10، والمرضى الذين يعالجون داخل المستشفيات ومراكز كورونا: 85.

ووصل أعداد الفحوصات: 1725فحصًا، فيما بلغ إجمالي عدد المواطنين المطعمين المحافظات الشمالية: 243,990، المحافظات الجنوبية: 38,812