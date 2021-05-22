طيار صهيوني يكشف سبب استهداف الابراج السكنية خلال العدوان على غزة

كشف طيار في سلاح الجو الصهيوني عن سبب تعمد استهداف الأبراج السكنية في قطاع غزة، خلال العدوان الأخير الذي استمر 11 يوما.

و نقلت القناة العبرية الـ 12 عن الطيار الذي اسمته ب (د) قوله: "أعتقد فقط أن تدمير الأبـــراج كان طريقتنا للتنفيس عن حالة الإحباط مما يحدث لنا، ومن نجاح المنظمات في غــــزة بالاستمرار في توجيه الضربات لنا".

و أضاف: "لا يمكننا وقف إطلاق الصواريخ، ولا يمكن أن نؤذي قادة المنظمات، فنقوم بتدمير الأبـــراج".

و أقدمت قوات الاحتلال على تدمير اكثر من 7 أبراج في مدينة غزة، إضافة الى مئات الوحدات السكنية في مختلف مناطق قطاع غزة، مما أدى لتشريد مئات الاسر التي نجت و أصبحت بلا مأوى.