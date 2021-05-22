اللواء صلاح: الاحتلال فشل في تهديد جبهتنا الداخلية وسنعيد بناء ما دمره

شدّد مدير عام الشرطة في قطاع غزة اللواء محمود صلاح على أن الاحتلال فشل فشلاً ذريعاً في زعزعة أمننا وتهديد جبهتنا الداخلية، وبقي أبناء الشرطة ثابتين في مواقعهم يقدمون الخدمة لشعبنا باقتدار، مؤكداً أن الشرطة ستشرع بإعادة بناء ما دمره الاحتلال، وستستمر بتقديم خدماتها لأبناء شعبنا.

وقال اللواء صلاح خلال مؤتمر صحفي عقب جولة عقدتها قيادة الشرطة للصحفيين ووسائل الإعلام على المقار والمباني التي تعرضت للاستهداف الإسرائيلي بمدينة عرفات بغزة: "حاول الاحتلال كسر شوكتنا واستباحة أمننا من خلال عدوانه الهمجي الذي طال كافة مؤسساتنا المدنية والأمنية والشرطية، واستباحة دماء الأبرياء الآمنين".

وأشار إلى أن الاحتلال عمل على إرباك الجبهة الداخلية وثنينا عن تقديم خدماتنا لأبناء شعبنا باستهدافه لمقار الشرطة، مستدركاً "إلا أبناء الشرطة لم يتوانوا عن مشاركة أبناء شعبنا جهادهم ومواجهتهم للاحتلال".

أداء المهام

وعلى صعيد أداء الشرطة مهامها خلال العدوان، أوضح اللواء صلاح أن الشرطة عملت في إداراتها المتخصصة ومحافظاتها كافة في ظل حالة العدوان، وتمكنت من الوصول لأبناء شعبنا وتقديم الخدمات لهم.

ونوه إلى أن إدارة هندسة المتفجرات بالشرطة تمكنت من تحييد أكثر من 295 صاروخ وقذيفة للاحتلال سقطت على منازل المواطنين، وما زالت تعمل بمهارة واقتدار بالرغم من قلة الإمكانات واستهداف مقرها الرئيس.

وأضاف مدير عام الشرطة: "ساهم أفراد الشرطة إلى جانب طواقم الدفاع المدني والخدمات الطبية في تقديم المساعدة الإغاثية لأبناء شعبنا، وتوفير الجو المناسب لفرق وطواقم الإنقاذ، التى عملت على حماية أرواح وممتلكات المواطنين".

وبيّن اللواء صلاح أن إدارة المباحث العامة عملت على حفظ وتعزيز الجبهة الداخلية، وقطع الطريق أمام المتفلتين ممن تعمدوا بث الشائعات والفوضى، وتم اتخاذ المقتضى القانوني بحقهم.

استغاثات المواطنين

وأشار إلى متابعة إدارة العمليات والاتصال بالشرطة استغاثات المواطنين، وتلقت أكثر من 12 ألف اتصال استغاثة خلال العدوان، وقدّمت الخدمات اللازمة لهم.

وتابع: "قدمت شرطة المحافظات الخمس والشرطة النسائية خدماتها لأهلنا في أكثر من 60 مراكزاً لإيواء النازحين من جراء القصف الإسرائيلي، وحافظت على حالة الأمن والاستقرار ومنع التجاوزات".

وأكد مدير عام الشرطة أن ما دمره الاحتلال من مبانٍ ومقرات شرطية لن يثنينا عن مواصلة عملنا وتقديم خدماتنا لأبناء شعبنا، مضيفاً "سنبقى الدرع الحامي لهم في كل المحطات وتحت كل الظروف".

ولفت اللواء صلاح إلى أن جهاز الشرطة قدّم خلال العدوان ثلة من خيرة أبنائه شهداء، هم الشهيد الملازم مالك إسماعيل حمدان والشهيد الجندي يوسف حاتم المنسي والشهيد الشرطي محمد رشيد النجار والشهيد الشرطي محمد خالد الطواشي، بالإضافة لإصابة عدد آخر أثناء تأديتهم واجبهم الوطني.

ونظمت الشرطة جولة للصحفيين ووسائل الإعلام على المباني المدمرة في مدينة عرفات للشرطة.