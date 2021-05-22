الصحة تعلن عن عدد حالات الوفاة والاصابة بكورونا خلال 24 ساعة في غزة

سجلت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم السبت، وفاة حالتين واصابة 187 مواطنًا بفيروس كورونا المسجد "كوفيد-19".

وأوضحت الوزارة في موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، أن طواقم الطبية أجرت فحصًا مخبريًا لنحو 898 شخصًا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وسجلت الوزارة وفقًا لبيانها 187 اصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد المصابين التراكمي إلى 106595 اصابة، بينما الحالات النشطة بلغت 2922 حالة.

فيما سجلت الصحة تعافي 152 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا، ليصل اجمالي عدد المتعافين إلى 102675 حالة.

بينما سجلت الصحة وفاة حالتين بفيروس كورونا ليبلغ اجمالي عدد حالات الوفاة الى 998 حالة وفاة، فيما بلغ اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 187 حالة، واجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 87 حالة.

وفيما يتعلق بالتطعيمات اشارت الصحة إلى أن اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة بلغت 110400 جرعة وهي تكفي ل 55200 شخص، مبينة أن اجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح 38809 شخص