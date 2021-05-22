ساعتان من الكهرباء تصل المواطنين في غزة ..وثابت يوضح الجهود المبذولة لإعادة الكهرباء

يعاني سكان قطاع غزة منذ بداية العدوان "الاسرائيلي" لوضع صعب جراء الانقطاع المتواصل للتيار الكهربائي ، وتوفر من "ساعتين لثلاث ساعات فقط " من التيار الكهرباء خلال الـ24 ساعة جراء تعمد الاحتلال لتدمير شبكة الكهرباء ، وفرض مزيداً من التضييق على سكان القطاع .

العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة ،أدى الى تضرر 31 محولاً في غزة وتعرضت 9 خطوط رئيسية للقطع، لتكون الأزمة هذه المرة مركبة بين انقطاع الخطوط الرئيسية من الجانب الاسرائيلي، بالإضافة الى عدم ادخال الوقود حتى اللحظة لتشغيل المحطة .

محمد ثابت المتحدث باسم شركة توزيع الكهرباء في غزة، أكد اليوم السبت 22/5/2021 ، ان طواقم شركة توزيع الكهرباء لم تتوقف منذ اليوم الأول لبدء العدوان عل قطاع غزة ، حيث تمكنت من اصلاح معظم الشبكات الداخلية والحدودية المتعلقة بالخطوط الرئيسية الناقلة من الداخل المحتل .

توقع ثابت خلال تصريحات لإذاعة القدس وتابعتها وكالة "فلسطين اليوم" ان يتم اصلاح الخطوط الثلاثة الرئيسية المغذية لقطاع غزة "خط بغداد ، وخط الشعث ، وخط القبة " غدا الأحد بعد ان تم ابلاغنا من الجانب "الاسرائيلي عبر الوسطاء .

وقال ان مشكلة الكهرباء في قطاع غزة يعود لسببين ، أولهما نقص التيار من خطوط الكهرباء "الاسرائيلية" والتي انقطعت، وثانيها محطة التوليد الكهرباء والتي كانت تعلم بمولدين منذ بداية العدوان وتعطي 30 ميجا وات ، وننتظر ان يتم إدخال الوقود القطري للعمل 3 مولدات.

وأوضح انه تم بالأمس اعادة التيار الكهربائي لإشغال محطة تحلية المياه شمال قطاع غزة ، بعد توقفها لعدة أيام نظراً لعدم قدرتنا للوصول للمنطقة كونها خطيرة.

وبين ثابت ان الخطوط "الإسرائيلية" تُعطي من "60-70 " ميجا وات فقط ، موضحاً ان شركة الوزيع قامت بإصلاح العديد من الخطوط التي تعمل ضغط عالي ومنخفض في داخل الاحياء السكنية وجاري العمل لإصلاح معظم الشبكات الاخرى .

وأكد ثابت ان حجم الضرر كبير واصلاحه قد يستغرق عدة أيام نتيجة للدمار الكبير ونحن نعمل بكل طاقتنا لإصلاح كافة الخطوط ، مستدركاً انه لو تم اصلاح الخطوط ولا يوجد تيار كهربائي لتلك المرافق ، فلا بد من اصلاح الخطوط القادمة "اسرائيل" وادخال الوقود للمحطة.

وبشأن الوقود لتشغيل محطة التوليد ، أوضح ثابت الى انه تم توفير وقود مصري خلال اليومين الماضيين لتشغيل محطة التوليد ، الا ان الكمية لا تكفي والعمل متواصل بمولدين فقط ونحن ننتظر دخول الوقود القطري لإشغال المحطات ،موضحاً انه لم يتم حتى اللحظة تحديد موعد لإدخال الوقود القطري لمحطة توليد الكهرباء .

وكان ثابت، قدر في وقت سابق الخسائر الاولية لشركة توزيع الكهرباء 8 ملايين دولار جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

وقال ثابت أن هناك 14 محولاً هوائياً تم استهدافها، وتخدم كماً كبيراً من المواطنين وبعضها قرب الأرضية الموجودة في الأبراج السكنية التي تم تدميرها.

وأضاف ثابت: "هذه المحولات كانت تخد مناطق واسعة محيطة بتلك الأبراج، وللأسف الشديد فقدنا هذه المحولات، وهناك خسائر تقدر لغاية اللحظة تقدر بـ 8 مليون دولار وهي تتراكم وتتزايد ساعة عد ساعة، لأن العدوان ما زال متواصلاً على قطاع غزة.

ويشار الى ان الاحتلال "الاسرائيلي" قد شن عدواناً واسعاً على قطاع غزة لـ11 يوماً ادى الى لاستشهاد 248 مواطناً بينهم 66 طفلاً و39 سيدة، و17 مسن، بينما أصيب 1948 مواطناً بجراح مختلفة ، وتدمير واسع في البنية التحتية والاقتصادية، ومنازل المواطنين ، وتضرر شبكة الكهرباء.