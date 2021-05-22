فستان عروس غزة الأحمر أستبدل بالكفن الأبيض

كتب د. ناصر اليافاوي

نظرنا إلى أحد الأبراج المدمرة في غزة، وبين ركام الحجارة، وضجيج المارة، لم نرى إلا فستان عروسه أحمر، وكأن القدر اختار هذا اللون المحاكي لدماء الشهادات اللاتى انتظرن فرحهن بعد عيد الفطر.

ليتبختروا كأميرات، ينثرن ورود وحلوى في صالة أفراحهن، وتهتف ألسن الحاضرين بزغاريد الفرح.

إلى أن جاءت رياح الصهاينة الحاقدة، من جهة الغرب تهب وتصيح بصوتها الناعق جبنا، وتقذف صواريخ لتزرع بذور الحقد.

وتحطم أقفاص الحب الفلسطينية المزركشة بألوان علمنا الزاهية، لتقتل وتوأد أبيات وقصائد الحب التي نثره الخطاب قبل موعد الفرح بأشهر أو أيام قليلة.

وتحولت قصائد الحب إلى رثاء، وانتظار بشوق يوم الزفاف بددته طائرات الحقد الصهيونية واستشهد الحلم، والشعور بطعم الحياة.

وتزينت عرائس غزة بمكياج من نوع آخر تم تركيبه من دموعهن المخضبة بحمرة عينيها.

وطارت نظراتهن إلى قبور الشهداء لتتحسس مساحة الحزن هل تتوازي مع مساحة صالة افراحهن، وأخريات لم تحلم يوما أن خطيبها سيبدل هديته يوم الحنة الغزية فستان السواريه الأحمر، بكفن أبيض مخضب بحنة الشهداء.

إنها غزة يا عالم تروى لكم رواية عشق آخر.