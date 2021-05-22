وزير الاقتصاد: الاحتلال دمر 15 مصنعاً في المنطقة الصناعية خلال العدوان على غزة

قال وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي "ان العدوان الاسرائيلي على القطاع دمر 15 مصنعا في المنطقة الصناعية في قطاع غزة، والخسائر الأولية تقدر بملايين الدولارات".

واضاف العسلي خلال تصريحات لصوت فلسطين وتابعتها وكالة فلسطين اليوم"، اليوم السبت 22/5/2021، ان المصانع المستهدفة لا علاقة لها بأي عمل عسكري، وتختص بتصنيع منتجات مختلفة يتم تصديرها الى الخارج، منوها إلى أن حصر الاضرار والخسائر بصورة نهائية تحتاج الكثير من الوقت.

ويشار الى ان قطاع غزة تعرض لعدوان "اسرائيلي" خلال 11 يوماً بعد ان لبت المقاومة الفلسطينية نداء القدس مما ادى لاستشهاد 248 مواطناً بينهم 66 طفلاً و39 سيدة، و17 مسن، بينما أصيب 1948 مواطناً بجراح مختلفة ، وتدمير واسع في البنية التحتية والاقتصادية، ومنازل المواطنين .