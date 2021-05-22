كورونا تصنع 9 مليارديرات جدد في العالم

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 11:07 ص
22 مايو 2021
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قال تقرير صدر عن حركة The People's Vaccine Alliance، إن العالم شهد ظهور تسعة مليارديرات جدد بفضل أرباح شركات الأدوية من اللقاحات المنتجة ضد فيروس كورونا.

وأضاف تقرير التحالف، الذي يضم منظمات حقوقية وإنسانية وطبية مختلفة، أن من بين المليارديرات الجدد، يمكن ذكر، أربعة ممثلين عن شركة "موديرنا" الأمريكية: المدير العام ستيفان بانسل، والمؤسس المشارك نوبار أفيان، وكذلك اثنين من المستثمرين، تيموثي سبرينغر وروبرت لانغر.

بالإضافة إلى ذلك، تضم القائمة أيضا أوغر شاهين رئيس شركة BioNTech ، وخوان لوبيس بيلمونتي مدير عام لشركة الأدوية الإسبانية Rovi  وثلاثة مؤسسين مشاركين لشركة CanSino Biologics الصينية.

وأشار التقرير إلى أن الثروة الإجمالية للمليارديرات الجدد، تصل إلى 19.3 مليار دولار.

 

 

 

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