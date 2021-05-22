امريكا تبدأ بحشد الدعم لإعمار غزة وربطها بعدم تدخل حماس و"اسرائيل" تشترط

تعهدت الولايات المتحدة بالعمل مع دول أخرى لإعادة إعمار ما دمرته الحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة، لكنها قالت إن ذلك سيكون بإشراف الأمم المتحدة وبالتنسيق مع السلطة الفلسطينية، وفي حين أعلنت الأمم المتحدة مساعدات لتلبية الاحتياجات الإنسانية المتزايدة، ربطت إسرائيل إعمار القطاع بقضية جنودها الأسرى.

فخلال مؤتمر صحفي مع نظيره الكوري الجنوبي مون جاي إن الليلة الماضية في واشنطن، دعا الرئيس الأميركي جو بايدن المجتمع الدولي إلى إعمار غزة، وتعهد بجمع حزمة كبيرة من الدعم المالي مع دول أخرى للإسهام في الإعمار.

وأضاف أن المساعدات المخصصة للمنطقة ستقدم بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية لضمان ألا تتمكن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) من إعادة تزويد ترسانتها العسكرية، ، لكنه أوضح أن إدارته ستقوم ببناء قطاع غزة من أجل الأبرياء الذين تضرروا من الحرب الأخيرة، حسب تعبيره.

كذلك قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي إن الرئيس جو بايدن يرى أن هناك حاجة إلى المضي قدما لإعادة بناء غزة، وتقديم المساعدة والتمويل بإشراف الأمم المتحدة، والتثبت من أن حماس ليست هي المستفيد من تلك المساعدات، بل الشعب الفلسطيني، حسب تعبيرها.

في الإطار نفسه، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن بلاده ستساهم في إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وإعادة إعماره.

وأضاف بلينكن، خلال اتصال هاتفي أجراه أمس الجمعة مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن واشنطن ملتزمة العمل مع الإدارة الفلسطينية والأمم المتحدة في جهودها لتقديم دعم إنساني عاجل لغزة، وحشد الدعم الدولي للمدينة، وإعادة إعمارها.

قال وزير الحرب "الإسرائيلي" بيني غانتس إن إعادة إعمار قطاع غزة مرهون بتسوية قضية الجنود الإسرائيليين الأسرى في القطاع.

ويشار الى ان قرار وقف اطلاق النار بين قطاع غزة والمقاومة الفلسطينية بدأ في تمام الساعة ال2 من فجر يوم الجمعة ، حيث شن الاحتلال عدواناً واسعا على قطاع غزة ادى الى استشهاد 248 مواطناً وتدمير مئات المنازل ونزوح قرابة 50 الف مواطن.