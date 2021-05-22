انخفاض البيتكوين لـ14% خلال يوم واحد

تواصل عملة البيتكوين اليوم السبت 22/5/2021 ، الانخفاض ، حيث انخفضت بنسبة 14% خلال يوم واحد ، ليصل إلى حد 34 ألف دولار.

انخفض البيتكوين لـ14.52 في المئة حتى 34 ألف و423 دولار وفقا لموسكو – سبوتنيك ، أكبر منصة تداول من حيث حجم التداول "بينانس .

وبحسب بوابة "كوين ماركت كاب" التي تقوم بحساب متوسط السعر في أكثر من 20 منصة تداول، انخفض بيتكوين بـ14.34 في المئة حتى 34 ألف و509 دولار.

هذا ووصلت عملة البيتكوين إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق في 14 أبريل، إلى 64،854 دولار، وبعد الوصول إلى هذا الرقم القياسي، انخفضت قيمة العملة المشفرة 2.1 مرة.

كما وهبطت "إثريوم"، وهي العملة المرتبطة بشبكة سلسلة كتل "إثريوم"، نحو 15 في المئة إلى 2875.36 دولار، بحسب ما نقلت "رويترز".