مالك برج في غزة يقدم شكوى لمحكمة الجنائية الدولية ضد "اسرائيل"

قرر مالك برج "الجلاء" الذي دمره الاحتلال الإسرائيلي خلال العدوان على قطاع غزة الذي استمر 11 يومًا تقديم شكوى لدى المحكمة الجنائية الدولية، مؤكدا عدم وجود أي هدف عسكري في المبنى.

ويضم البرج المكون من 13 طابقا، مكتبي وكالة "أسوشييتد برس" للأنباء الأمريكية وشبكة الجزيرة القطرية ومقر اذاعة صوت الأسرى، كما يضم المبنى مكاتب أخرى وشققا سكنية.

وأثار قصف المبنى انتقادات دولية ومطالبات بضمان حماية الإعلام، كما دعت إدارة وكالة أسوشييتد برس لإجراء تحقيق مستقل في قصف المبنى.

وجاء في شكوى لمالك البرج جواد مهدي، أن هجوم 15 أيار/ مايو الذي سوّى برج الجلاء بالأرض، كان "جريمة حرب"، بحسب وكالة فرانس برس.

وتأتي الشكوى، التي اطلعت فرانس برس على نسخة منها، بعدما أشارت المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودة الأسبوع الماضي، إلى أن "جرائم" قد تكون ارتُكبت في إطار المواجهات الأخيرة بين إسرائيل والفلسطينيين.

وقال المحامي جيل دوفير في بيان؛ إن "مالك هذا المبنى، وهو فلسطيني، وكّل محاميه لرفع شكوى تتعلّق بجريمة حرب للمحكمة الجنائية الدولية".

وقال دوفير لفرانس برس خارج المحكمة، حيث تجمّع نحو عشرة متظاهرين متضامنين مع الفلسطينيين: "إن إسرائيل لم تتمكن من إبراز "أي هدف عسكري" للهجوم.

وتابع: "نسمع كثيرا أن هذا البرج قد يكون دُمّر بسبب وجود معدات أو فريق مقاوم مسلّح.. هذا أمر ننفيه تماما بعدما درسنا القضية".

وقال: "ينص القانون الدولي على أنه لا يمكنك الإضرار بممتلكات مدنية إلا إذا كانت تستخدم لأغراض عسكرية، ولم ينطبق ذلك في هذه الحالة. لذا نقول ذلك اليوم أمام هذه المحكمة وفي هذه الشكوى".

ويذكر أن المحكمة الجنائية الدولية غير ملزمة بالنظر في الشكاوى المرفوعة إلى مدعيتها، التي تحدد بشكل مستقل القضايا التي ستحوّلها على القضاة.