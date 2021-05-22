اسعار الذهب في فلسطين اليوم السبت 22/5/2021

المواطنون في فلسطين يهتمون بأسعار الذهب ، الذي يشهد ارتفاعاً عالمياً في ظل التدهور أسعار الدولار الامريكي وانخفاضه بشكل كبير .

اسعار الذهب في فلسطين يلاقي العديد من الاهتمام من قبلهم ، وخاصة انها تمثل لهم الامان في ظل تقلب الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية ..

وكالة "فلسطين اليوم" ، تقدم للمتابعين أسعار الذهب بشكل يومي اسعار الذهب ، وفيما يلي نقدم لكم اسعار الذهب اليوم السبت 22/5/2021

الوحدة شيكل دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 196.99 شيكل $60.50

سعر الذهب عيار 22 180.58 شيكل $55.46

اسعار الذهب عيار 21 172.37 شيكل $52.94

اسعار الذهب عيار 18 147.75 شيكل $45.38

سعر الذهب عيار 14 114.91 شيكل $35.29

سعر الذهب عيار 12 98.50 شيكل $30.25

اسعار أوقية الذهب 6,126 شيكل $1,882

اسعار جنيه الذهب 1,379 شيكل $423.54

اسعار كيلو الذهب 196,993 شيكل $60,505

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في فلسطين بعملة شيكل

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

21 مايو 196.87 172.26 147.65 114.84 98.43

20 مايو 196.70 172.11 147.52 114.74 98.35

19 مايو 196.75 172.16 147.56 114.77 98.37

18 مايو 195.65 171.20 146.74 114.13 97.83

17 مايو 196.82 172.22 147.62 114.81 98.41

16 مايو 194.28 170.00 145.71 113.33 97.14

15 مايو 194.27 169.99 145.71 113.33 97.14

14 مايو 193.97 169.73 145.48 113.15 96.99

13 مايو 193.19 169.05 144.90 112.70 96.60

12 مايو 192.36 168.32 144.27 112.21 96.18