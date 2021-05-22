اسعار الذهب في الاسواق المصرية السبت 22 مايو 2021

سجلت أسعار الذهب في مصر صعودا في الأسعار، اليوم السبت 22 مايو 2021 متأثرة بالارتفاع في أسعار المعدن النفيس عالميا، بفعل تراجع الدولار.

وتسبب تراجع الدولار جراء أنباء عن تقليص الاحتياطي الاتحادي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) مشترياته من السندات طويلة الأجل، في محاولة لتخفيف آثار التضخم على الاقتصاد، في ارتفاع أسعار الذهب عالميا.

و ارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 في مصر، خلال تعاملات اليوم السبت، ليصل إلى 951.10 جنيه، مقابل 946.19 جنيه في ختام تعاملات أمس الخميس.

وقفز سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر (الأكثر مبيعا بالأسواق)، ليسجل نحو 832.21 جنيه، مقابل 800 جنيه عن إغلاق تعاملات أمس.

و ارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 في مصر، السبت، ليسجل نحو 713.33 جنيه، مقابل 685 جنيهًا في ختام تعاملات أمس، مسجلا زيادة قدرها 28.33 جنيها.

بينما جاءت أسعار الذهب الاقتصادي في مصر، جرام الذهب عيار 14، نحو 554.81 جنيه، وسعر جرام الذهب عيار 12 سجل نحو 475.55 جنيه، وسعر جرام الذهب عيار 10 سجل 396.29 جنيه.

وارتفع سعر الأوقية (الأونصة) في مصر، ليصل إلى 29585.76 جنيه (1887.14 دولار)، مقابل 28334 جنيها (1807.26 دولار)، عند إغلاق تعاملات أمس .

وقفز سعر الجنيه الذهب في مصر (8 جرامات من عيار 21) ليسجل نحو 6657.68 جنيه، مقابل 6408 جنيهات امس.