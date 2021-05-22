اسعار الذهب في الجزائر اليوم السبت 22 مايو 2021

صعدت أسعار الذهب في الجزائر بشكل طفيف خلال تعاملات اليوم السبت 22 مايو 2021، و ذلك تزامنا مع ارتفاع الأسعار عالميا.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في الجزائر، خلال تعاملات اليوم السبت، نحو 8044 دينارا ( 60.24 دولار).

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 في الجزائر مستوى 7373 دينارا (55.39 دولار)، بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولا في الأسواق)، نحو 7038 دينارا (52.87 دولارا).

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في الجزائر، لدى التجار ومحلات الصاغة نحو 6033 دينارا (45.32 دولار).

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 في الجزائر، نحو 4692 دينارا (35.25 دولار)؛ أما سعر جرام الذهب عيار 12 في الجزائر فسجل، نحو 4022 دينارا (30.21 دولار).

سجل سعر أوقية الذهب (الأونصة) في الجزائر خلال تعاملات اليوم السبت، نحو 250 ألفا و155 دينارا (1879 دولارا)؛ فيما جاء سعر الجنيه الذهب في الجزائر (8 جرامات من عيار 21) عند مستوى 56 ألفا و306 دنانير (422 دولارا).

وعالميا استقر الذهب لكنه يتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي، مدعوما بتراجع الدولار الأمريكي وعوائد سندات الخزانة مع انحسار بواعث القلق من تقليص إجراءات مجلس الاحتياطي الاتحادي.