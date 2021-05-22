ارتفاع سعر صرف الدولار في العراق اليوم السبت 22 مايو 2021

سجلت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي ارتفاعا في تعاملات اليوم السبت 22-5-2021 في الأسواق العراقية.

وسجلت أسعار الصرف في مكاتب الصرافة والأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، نحو 1482.50 دينار للشراء، و1492.50 دينار للبيع.

و سجل سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في بورصة الكفاح ببغداد نحو 1487.50 دينار.

بينما سجل سعر الدولار مقابل الدينار العراقي في الموصل نحو 1488.50 دينار.

وسجل سعر الدولار في البصرة نحو 1488.50 دينار.

وسجل سعر الدولار في أربيل نحو 1488 دينارا.

بينما سجل سعر الدولار في السليمانية نحو 1488 دينارا.

وسجل سعر الدولار في دهوك نحو 1488.50 دينار.

وسجل سعر الدولار في كربلاء نحو 1487 دينارا.

أسعار اليورو والإسترليني

سجل سعر اليورو مقابل الدينار العراقي اليوم السبت نحو 1764.91 دينار للشراء، و1793.77 دينار للبيع.

أما سعر الإسترليني فسجل أمام الدينار العراقي نحو 2052.51 دينار للشراء، و2085.54 دينار للبيع.

أسعار الريال والدرهم والدينار

سجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الدينار العراقي نحو 385.46 دينار للشراء، و392.05 دينار للبيع.

أما سعر الدرهم الإماراتي فسجل مقابل الدينار العراقي نحو 393.58 دينار للشراء، و400.24 دينار للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتي مقابل الدينار العراقي نحو 4816.31 دينار للشراء، و4882.14 دينار للبيع.