بالصور زيارة وتهنئة قيادة الجهاد الإسلامي وسرايا القدس لعوائل شهداء معركة سيف القدس

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زيارة وتهنئة قيادة الجهاد الإسلامي وسرايا القدس لعوائل شهداء معركة سيف القدس
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 11:27 م
21 مايو 2021
#الجهاد الاسلامي
#العدوان على غزة
#عوائل الشهداء
#سيف القدس
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