بالصور زيارة وتهنئة قيادة الجهاد الإسلامي وسرايا القدس لعوائل شهداء معركة سيف القدس

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 11:27 م
21 مايو 2021
زيارة عوائل الشهداء
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