د. محمد الهندي: المقاومة جاهزة لهزيمة العدو مرة اخرى اذا عاد للاعتداء على شعبنا

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 11:20 م
21 مايو 2021
محمد الهندي عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الاسلامي فى فلسطين (6).jpg
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اكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، د. محمد الهندي أن عنوان هذه المواجهة في معركة "سيف القدس" هو الدفاع عن القدس و الأقصى، و اهل الشيخ جراح.

و أوضح الهندي في تصريح متلفز عبر قناة فلسطين اليوم الفضائية اليوم الجمعة أن رسالة المقاومة وصلت للعدو، و عندما تم وقف اطلاق نار بشكل متزامن و متبادل يعني ان رسالة المقاومة وصلت للعدو انه لا يمكن ان يستبيح الأقصى و القدس بدعوى ان المقاومة تصمت بحجة انها خاصة بغزة، بل ه مقاومة لكل الشعب الفلسطيني.

و حذر العدو الصهيوني من انه اذا عاد للاعتداء على شعبنا و مقدساتنا فان المقاومة ستعود لهزيمته مرة أخرى

و أضاف قائلا: " إن المقاومة بعافية و شعبنا شعب حي نهض لقتال العدو ليس لتحسين حياة الناس بل من اجل حرية الانسان في المنطقة، و ان المعركة مفتوحة مع العدو الذي يغتصب ارضنا و مقدساتنا".

و أوضح الهندي أن ما تحقق في هذه الجولة غير مسبوق في الجولات السابقة، و اثبت الاحتلال خلالها فشله، و اعادت هذه الجولة القضية على سلم أولويات العالم، في إشارة الى انتفاضة جميع المناطق الفلسطينية و الوحدة الفلسطينية، التي جعلت هناك إمكانية لاستنفار احرار العالم لنصرة القضية الفلسطينية.

و اكد على أن مفاتيح الامن و الاستقرار و السلام في المنطقة هي الشعب الفلسطيني الذي لن يهدا الا عندما يأخذ حقوقه كاملة.

و شدد عضو المكتب السياسي للجهاد على انه لا يوجد أي تفاهمات و لا مفاوضات غير مباشرة مع العدو، مشيرا الى ان "إسرائيل" وافقت على وقف العدوان لانه ليس لديها بنك اهداف، بل كان كل يوم يكشف عن فضائحها باستهداف المدنيين، و اضطرت في النهاية لوقف عدوانها، و هي التي أصبحت تطالب المجتمع الدولي للتدخل، لوقف اطلاق النار.

و تابع يقول: "المعركة مع العدو مفتوحة و لم تنته، و ميدانها الان الثوار في الضفة المحتلة".

و لفت الهندي الى ان احتفالات و فرحة الناس في مختلف مناطق فلسطين هي استفتاء حقيقي على خيار المقاومة و ضد أي تطبيع مع العدو.

 

 

#الجهاد الاسلامي #محمد الهندي #المقاومة الفلسطينية #سيف القدس

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