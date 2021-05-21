د. محمد الهندي: المقاومة جاهزة لهزيمة العدو مرة اخرى اذا عاد للاعتداء على شعبنا

اكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، د. محمد الهندي أن عنوان هذه المواجهة في معركة "سيف القدس" هو الدفاع عن القدس و الأقصى، و اهل الشيخ جراح.

و أوضح الهندي في تصريح متلفز عبر قناة فلسطين اليوم الفضائية اليوم الجمعة أن رسالة المقاومة وصلت للعدو، و عندما تم وقف اطلاق نار بشكل متزامن و متبادل يعني ان رسالة المقاومة وصلت للعدو انه لا يمكن ان يستبيح الأقصى و القدس بدعوى ان المقاومة تصمت بحجة انها خاصة بغزة، بل ه مقاومة لكل الشعب الفلسطيني.

و حذر العدو الصهيوني من انه اذا عاد للاعتداء على شعبنا و مقدساتنا فان المقاومة ستعود لهزيمته مرة أخرى

و أضاف قائلا: " إن المقاومة بعافية و شعبنا شعب حي نهض لقتال العدو ليس لتحسين حياة الناس بل من اجل حرية الانسان في المنطقة، و ان المعركة مفتوحة مع العدو الذي يغتصب ارضنا و مقدساتنا".

و أوضح الهندي أن ما تحقق في هذه الجولة غير مسبوق في الجولات السابقة، و اثبت الاحتلال خلالها فشله، و اعادت هذه الجولة القضية على سلم أولويات العالم، في إشارة الى انتفاضة جميع المناطق الفلسطينية و الوحدة الفلسطينية، التي جعلت هناك إمكانية لاستنفار احرار العالم لنصرة القضية الفلسطينية.

و اكد على أن مفاتيح الامن و الاستقرار و السلام في المنطقة هي الشعب الفلسطيني الذي لن يهدا الا عندما يأخذ حقوقه كاملة.

و شدد عضو المكتب السياسي للجهاد على انه لا يوجد أي تفاهمات و لا مفاوضات غير مباشرة مع العدو، مشيرا الى ان "إسرائيل" وافقت على وقف العدوان لانه ليس لديها بنك اهداف، بل كان كل يوم يكشف عن فضائحها باستهداف المدنيين، و اضطرت في النهاية لوقف عدوانها، و هي التي أصبحت تطالب المجتمع الدولي للتدخل، لوقف اطلاق النار.

و تابع يقول: "المعركة مع العدو مفتوحة و لم تنته، و ميدانها الان الثوار في الضفة المحتلة".

و لفت الهندي الى ان احتفالات و فرحة الناس في مختلف مناطق فلسطين هي استفتاء حقيقي على خيار المقاومة و ضد أي تطبيع مع العدو.