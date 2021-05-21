المؤتمر القومي الاسلامي يشيد بانتصار المقاومة الفلسطينية في غزة

اشاد المؤتمر القومي ـ الإسلامي بانتصار المقاومة الفلسطينية في صد العدوان الصهيوني على الشيخ جراح، و قطاع غزة في مواجهة استمرت نحو 11 يوما، مؤكدا بأن المقاومة الفلسطينية سطرت بملاحمها معادلة جديدة لا يسمح فيها للعدو الصهيوني بالأقصى ولا بأي جزء من فلسطين.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها المنسق العام للمؤتمر القومي ـ الإسلامي خالد السفياني بقيادات مختلف الفصائل الفلسطينية فور دخول اتفاق وقف العدوان على قطاع غزة حيز التنفيذ فجر اليوم الجمعة.

وأكد السفياني، أن ما أنجزته المقاومة الفلسطينية نصر تاريخي، أثبت وحدة الشعب الفلسطيني، وقال: "أثبتت (المعركة) أن وحدة الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال واعتماد المقاومة بكافة أشكالها، هي السبيل للتحرير ولدحر العدو الصهيوني"، على حد تعبيره.

وبدأ فجر اليوم الجمعة، سريان وقف العدوان على قطاع غزة الذي استمر 11 يوما

وأسفر العدوان الإسرائيلي الوحشي الأراضي الفلسطينية، عن استشهاد 274 بينهم 69 طفلا، و40 سيدة، و17 مُسنّاً، فيما أدى إلى إصابة أكثر من 8900، منهم 90 صُنفت إصاباتهم شديدة الخطورة.