الكويتيون يجمعون 1.5 مليون دينار خلال 4 ساعات نصرة لفلسطين

أعلنت الجمعيات الخيرية في الكويت بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزارة الخارجية، توحيد الجهود لجمع التبرعات بدءا من اليوم الجمعة، فزعة للأقصى وقطاع غزة.

ومن خلال الرابط الموحد لـ 28 جمعية خيرية، بالتنسيق مع وزارتي الشؤون والخارجية، تمكن الكويتيون من جمع أول 250 ألف دينار خلال أول 15 دقيقة من إعلان الحملة الموحدة في الساعة 12.30 ظهرا، وبلغ إجمالي التبرعات في الساعة الأولى 550 ألف دينار، وجمعت الحملة مليون دينار خلال ساعتين، وبلغت نحو 1.5 مليون دينار بعد 4 ساعات من انطلاق الحملة حتى ساعة كتابة هذا التقرير.

وبحسب مسؤولي وزارة الشؤون، فإن الحملة ضمت منذ يوم الثلاثاء كافة التبرعات التي جمعت على مدى الأيام الماضية، باجتهاد بعض الجمعيات ووضعتها ضمن حملة "فزعة للأقصى"، حيث تجاوزت المبالغ المسجلة حتى الآن ما يقارب 2 مليون دينار، وتستمر حملة التبرعات حتى 18 يونيو المقبل.

وذكروا أن الهدف من الحملة الإغاثية، هو "جمع أكبر مبلغ من التبرعات لصرفه بالشكل الصحيح العاجل لإنقاذ الفلسطينيين المستضعفين في غزة والقدس".

وعن مصارف الحملة، أكد المسؤولون، أنه من المقرر أن تكون على 3 أشكال "دواء، غذاء، إيواء" حيث سيكون التركيز على إيواء المشردين جراء القصف على غزة.

و اعلن اليوم الجمعة عن وقف العدوان على قطاع غزة، الذي استمر 11 يوما حصد خلالها عشرات الشهداء و الجرحى، و دمرت خلاله طائرات الاحتلال مئات الوحدات السكنية المدنية، و شردت عشرات الاسر من منازلها تحت قصف الصواريخ.