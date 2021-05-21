طائرة "غزة" و رادار "قدس" ايران تعلن عن اسلحة عسكرية جديدة

كشف الحرس الثوري الإيراني، اليوم الجمعة، النقاب عن طائرة مقاتلة جديدة بدون طيار أطلق عليها اسم "غزة" تكريمًا للفلسطينيين بعد ساعات من سريان وقف العدوان الصهيوني على قطاع غزة، و الي استمر 11 يوما.

وقال القائد العام للحرس الثوري، اللواء حسين سلامي، أنّ الاسم اختير "لتكون فخرا أبديا لمن (...) يقفون ضد عدوان الصهاينة"، وفق ما نقلت عنه وكالة تسنيم الإيرانية.

وأوضحت الوكالة أنّ الطائرة "قادرة على حمل 13 قنبلة" والتحليق على ارتفاع يزيد عن 10 آلاف متر بسرعة 350 كلم/س طوال 20 ساعة.

وكان اللواء سلامي أشاد، الأربعاء، بـ"ظهور فلسطين جديدة تقاتل بالصواريخ"، مضيفًا أنّ إسرائيل بدت "محطمة، كئيبة، فاقدة الثقة بنفسها".

كما أعرب قائد فيلق القدس الموكل العمليات الخارجية للحرس، العميد إسماعيل قآني، دعم إيران للفلسطينيين في مواجهة الجرائم الإسرائيلية في القدس والقطاع.

وأعلن الموقع الإلكتروني للحرس الثوري الإيراني أنّ اللواء سلامي رفع النقاب أيضًا عن نظام الرادار "قدس"، الذي وصف بأنه سريع النقل والتركيز، وهو قادر على رصد طائرات في مدى 500 كيلومتر.