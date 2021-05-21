الداخلية: نعمل لإعادة عجلة الحياة بغزة وإزالة آثار العدوان على غزة

أكدت وزارة الداخلية والأمن الوطني، الجمعة، أن أجهزتها ستعمل من أجل إعادة عجلة الحياة في قطاع غزة إلى طبيعتها، وإزالة اثار العدوان الغاشم، بالتعاون الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى.

وناشدت الوزارة، المؤسسات الدولية والجهات ذات العلاقة من أجل إدخال طواقم ومعدات إسناد بشكل عاجل إلى أطقم الدفاع المدني وهندسة المتفجرات؛ كي تتمكن من القيام بواجبها في إزالة آثار العدوان، أمام الحجم الهائل من الركام والدمار.

جاء ذلك، خلال مؤتمر صحفي للمتحدث باسم الوزارة إياد البزم، بعد ظهر اليوم الجمعة، حول متابعة آثار العدوان الإسرائيلي وإجراءات الوزارة بهذا الخصوص

ملحمة جديدة

وقال البزم، إن الشعب الفلسطيني ومقاومته قدّما ملحمةً جديدةً في مواجهة الاحتلال وعدوانه الغاشم على قطاع غزة على مدار أحد عشر يوماً.

وأضاف أن العدوان الإسرائيلي طال كل مناحي الحياة، ولم يستثنِ بشراً ولا شجراً ولا حجراً، وارتكب جرائم ضد الإنسانية محاولاً تركيع شعبنا، لكنه خاب وخسر أمام صمود وبسالة شعبنا ومقاومته.

إعلان حالة الاستنفار

وتابع: "منذ اللحظة الأولى لعدوان باشرت وزارة الداخلية العمل وفق خطة الطوارئ، وأعلنت حالة الاستنفار في صفوف أجهزتها كافة، للقيام بواجبها في حماية الجبهة الداخلية، ومساندة المواطنين وواصلت عملها حتى أعلن عن وقف إطلاق النار لتنتقل لمرحلة جديدة من العمل".

وبارك انتصار إرادة شعبنا على غطرسة الاحتلال، واندحاره خائباً خاسراً؛ موجهًا تحية الفخر والاعتزاز لكل أبناء الشعب الفلسطيني.

وأكد أن تكرار تدمير الاحتلال لمقار وزارة الداخلية وأجهزتها لن يوقف مسيرة عملها، وستواصل العمل لاجتياز كل المصاعب من أجل خدمة شعبنا.

دليل عجز

ونبه البزم إلى أن تركيز الاحتلال على استهداف جميع مقار جهاز الأمن الداخلي دليلُ عجزٍ وفشل، ومحاولةٌ يائسةٌ لإعاقة تقدمنا الأمني في مواجهة أجهزة أمن الاحتلال واستخباراته، مؤكدًا أن الداخلية ستواصل الضرب بيد من حديد لعملائه.

وأوضح أن رجال وزارة الداخلية قدّموا أروع صور البطولة والتضحية، وفي مقدمتهم فرسان الدفاع المدني والخدمات الطبية، والشرطة والأمن الداخلي والأمن الوطني، من خلال دعم وإسناد المواطنين وحفظ استقرار الجبهة الداخلية.

وشكر البزم خلال المؤتمر الصحفي؛ الشركات والمؤسسات والمواطنين الذين هبّوا لمساندة أطقم الدفاع المدني، وساهموا بممتلكاتهم الخاصة في نجدة المتضررين من القصف الإسرائيلي.

إعادة الانتشار

ونوه إلى أن أجهزة الداخلية باشرت بتنفيذ خطة إعادة الانتشار فور الإعلان عن وقف إطلاق النار؛ لتأمين الأماكن التي تعرضت للاستهداف، والمحافظة على ممتلكات المواطنين، ومساعدة المتضررين.

ولفت إلى أن الفرق الهندسية شرعت بمهامها في إزالة مخلفات الاحتلال وقذائفه، وهذه المهمة ستستغرق وقتًا طويلًا بسبب ضعف الإمكانات واتساع رقعة المناطق المستهدفة.

وأهاب بالمواطنين للتعامل بحذر مع الأماكن التي تعرضت للقصف وعدم العبث بأيّ من المخلفات؛ لخطرها على حياتهم.

وطمأن في نهاية المؤتمر الشعب باستقرار الحالة الأمنية، وقوة ومتانة الجبهة الداخلية؛ مؤكدًا على أن الداخلية لن تتخلى عن القيام بواجبها مهما بلغت التضحيات، وستبقى وفية لدماء الشهداء.