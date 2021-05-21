مقتدى الصدر يهنئ الفلسطينيين بـ"انتصار المقاومة" على الاحتلال

تقدم مقتدى الصدر، الزعيم الشيعي العراقي ومستشار الرئيس اليمني عبد الملك المخلافي، الجمعة، بالتهنأة إلى الشعب الفلسطيني بـ"انتصار المقاومة" الفلسطينية على كيان الاحتلال الاسرائيلي.

وقال الصدر، في بيان الصدر وتغريدة للمخلافي عبر "تويتر": إن "قدسنا.. غزتنا، لكم مني خالص الشكر والامتنان على هذا النصر المؤزر على العدو الذي استكان أمام إيمانكم وشجاعتكم".

وأضاف: "ليكن هذا النصر عبرة للجميع.. المهادنين والمطبعين، فقد انكسر صنم جديد، صنم دولة الشر والإرهاب، صنم الصهاينة الإرهابين العنصريين".

من جهته، بارك المخلافي: "للشعب الفلسطيني من البحر إلى النهر والشتات الانتصار على آلة الحرب والدمار والعنصرية الصهيونية".

وأكد أن "الكيان الصهيوني أثبت أنه مجرد قوة قتل (..) في معركة غزة نجحت (إسرائيل) في القتل وهزمت في القتال".

وأشار المخلافي، إلى أن "معركة السلاح في غزة انتهت وستتواصل الانتفاضة الفلسطينية في كل فلسطين من البحر إلى النهر (..) ما قبل الشيخ جراح ليس كما بعده، وما قبل معركة غزة 2021 ليس كما بعدها".

وأسفر عدوان الاحتلال على قطاع غزة، استشهاد 274 بينهم 70 طفلاً، و40 سيدة، 17 مُسنّاً، فيما أدى إلى إصابة أكثر من 8900، منهم 90 صُنفت إصاباتهم شديدة الخطورة.

ودخل سريان وقف العدوان في غزة، بين الكيان المحتل والفصائل الفلسطينية، الساعة الثانية فجرًا، برعاية مصرية.