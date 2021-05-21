"الاورومتوسطي": الاحتلال انتهك القانون الدولي نحو ارتكاب جرائم حرب

أكد المرصد "الأورومتوسطي" لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي انتهكت قواعد القانون الدولي الإنساني وقد تشكل جريمة حرب، حول عدوانها العسكري على القطاع.

وأوضح المرصد الحقوقي في بيان له، أن "القصف العشوائية الذي نفذ طوال 11 يوما من الهجوم العسكري الإسرائيلي؛ نموذج واضح لخرق معايير القانون الدولي الإنساني، لا سيما مبادئ التمييز والتناسب والضرورة العسكرية".

ووثق فريق الميداني التابع للمرصد اشتراك مدفعية الاحتلال بعمليات القصف العشوائي، منذ الأيام الأولى لعملية حارس الأسوار، الواسعة في غزة.

"هذا النمط من القصف عبر البر والبحر تكامل مع ما نفذته الطائرات الحربية الإسرائيلية من آلاف الهجمات الجوية المكثفة، والتي أحالت مئات المنازل إلى ركام"، وفق البيان.

وأشار "الأورومتوسطي" إلى أن "الأضرار الناجمة عن كثافة استخدام القذائف المدفعية لم تقتصر على الأذى المباشر، بل تسبّب بأذى نفسي بليغ خاصة لدى النساء والأطفال".

ودعا المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لضمان تحقيق مساءلة إسرائيل وإنصاف الفلسطينيين وتحقيق العدالة للضحايا، مطالبًا بـ"رفع فوري للحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، والعمل سريعا على إعادة إعمار المنازل والمنشآت والبنى التحتية التي دمرها العدوان".

فجر الجمعة، بدأ سريان وقف لإطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية والكيان المحتل، بعد 11 يوما من العدوان الهمجي.

واستشهد 274 بينهم 70 طفلاً، و40 سيدة، 17 مُسنّاً، فيما أدى إلى إصابة أكثر من 8900، منهم 90 صُنفت إصاباتهم شديدة الخطورة.