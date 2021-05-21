الاحتلال يكشف حجم خسائره الأولية جراء قصف المقاومة بغزة البلدات المحتلة

كشفت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، عن حجم الخسائر والاضرار التي تعرض لها ابان عدوانه على قطاع غزة، الذي استمر 11 يومًا.

وبحسب موقع كالكالست العبري، ووفق إحصائية أولية عن الاضرار حراء إطلاق الصواريخ من غزة اتجاه البلدات المحتلة، فقد سجل الاحتلال حوالي 5300 تقرير عن أضرار منها "تضرر 3400 مبنى بشكل كلي أو جزئي و1700 مركبة، إضافة إلى المئات من المعدات الأخرى والمساحات الزراعية وغيرها".

وِأشار الموقع، إلى أن هناك 2300 من تقارير الأضرار في منطقة تل أبيب ومحيطها، و2600 في مدن الجنوب.

وشن جيش الاحتلال عدوانًا همجيًا على قطاع غزة استمر أسبوعين، دمر خلالها عشرات المنازل والأبراج السكنية وقتل مئات المدنيين بينهم أطفال، فيما ردت المقاومة الفلسطينية على جرائم العدو إطلاق الصواريخ اتجاه البلدات المحتلة.