إصابات بالرصاص الحي والمعدني خلال قمع الاحتلال لمسيرات بالضفة المحتلة

قمعت قوات الاحتلال الصهيوني ظهر الجمعة (21 أيار/مايو) مسيرات خرجت من قلب المدن الفلسطينية باتجاه مركز التماس في مداخل هذه المدن، وأطلق الرصاص الحي و المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز اتجاه المشاركين بهذه المسيرات مما أدى إلى إصابة العشرات منهم.

وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية، فإن إصابة مباشرة بقنبلة غاز في الرأس وصلت لمستشفى الخليل الحكومي. كما تعاملت الطواقم الطبية بمستشفى بيت جالا الحكومي مع إصابة بالرصاص الحي في الساق وإصابتان جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع.

وفي نابلس، وصلت لمستشفى رفيديا الحكومي إصابة بالرصاص الحي في الساق وأخرى بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، بعد قمع الاحتلال لمواجهات اندلعت في محيط حاجز حوارة جنوب المدينة، ومدخل بلدة بيتا جنوب نابلس.