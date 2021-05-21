الكويت تلتزم بإعادة بناء 7 أبراج دمرت في العدوان على غزة

ذكر الداعية الكويتي الدكتور طارق سويدان، اليوم الجمعة، إن الكويت التزمت في الساعة الأولى من وقف إطلاق النار بإعادة بناء 7 أبراج في غزة، دمرها الاحتلال الإسرائيلي خلال العدوان على قطاع غزة.

ودعا د. سويدان في تغريدة عبر "فيسبوك"، الجميع لدعم إعادة إعمار قطاع غزة، مستشهدًا بآية من القرآن الكريم قائلا: "وَفِي ذَٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ".

وتصاعد التوتر في قطاع غزة بشكل كبير بعد إطلاق "إسرائيل" عملية عسكرية واسعة فيه منذ 10 مايو/ أيار الجاري، تسببت بمجازر ودمار واسع في المباني والبنية التحتية، خاصة الأبراج.

وبدأ فجر اليوم الجمعة، سريان وقف لإطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية و"إسرائيل"، بعد 11 يوما من العدوان، ما أدى لاستشهاد 243 مواطنًا من بينهم 66 طفل و 39 سيدة و 17 مسن 3اضافة الى 1910 اصابة بجراح مختلفة.