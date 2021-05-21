صحة غزة تسجل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الجمعة، تسجيل حالة وفاة واحدة و110 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بعد اجراء 291 فحص مخبري، خلال 24 ساعة الماضية.

وأفادت الوزارة، في موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، انها رصدت تعافي 200 حالة جديدة من مصابي الفيروس.

وأشارت إلى أن اجمالي تراكمي للمصابين 106408 إصابة، والحالات النشطة 2889 حالة، اجمالي المتعافين 102523 حالة، والوفيات 996 حالة وفاة.

وبلغ اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 106 حالة، والحالات الخطيرة والحرجة 82 حالة.

وفيما يتعلق بالتطعيمات، وصل اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 110400 جرعة وهي تكفي ل 55200 شخص، فيما بلغ اجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 38809 شخص.