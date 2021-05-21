إصابة عدد من المصلين باندلاع مواجهات مع لاحتلال في باحات الأقصى

أصابت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، عدد من المواطنين عقب اندلاع مواجهات وصدامات مع المصلين في باحات المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة، وذلك بعد الانتهاء مباشرة من صلاة الجمعة.

وأفاد مراسلنا، بأن قوات الاحتلال أصابت نحو 15 مصليًا بالرصاص المطاط المعدني وحالات اختناق في الأقصى، فيما تجري صدامات عنيفة امام المسجد بين الفلسطينيين وشرطة الاحتلال، بعد اقتحام الاخير للاقصى.

وانهال الجنود بالضرب المبرح على المصلين، وسط إطلاق من قنابل الغاز والصوت بكثافة، في محاوله منهم لفض جموع الفلسطينيين من الاقصى.

وفي الخليل، تجري مواجهات بين الشبان والاحتلال، ويقمع الجنود المواطنين بالقوة مستخدمًا السلاح الناري وقنابل الغاز الخانق والصوت.

ومنذ بداية شهر رمضان، تجري اشتباكات ومواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في القدس وأزقاتها وضواحيها، وأيضًا في حي الشيخ جراح، حيث يحاول المواطنين صد انتهاكات الاحتلال التي تهدف إلى تهويد المدينة ومقدساتها وصولاً للسيطرة عليها.