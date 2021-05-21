الاحتلال "الإسرائيلي" تعلن إلغاء قيود فرضتها خلال العدوان على غزة

أعلن جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الجمعة، رفع كافة القيود الأمنية في جميع أنحاء البلاد، بعد ساعات من دخول اتفاق وقف إطلاق النار مع الفصائل الفلسطينية في غزة حيز التنفيذ.

وقال الجيش، في بيان، إنه "بعد تقييم الوضع الأمني في الجبهة الداخلية تقرر رفع كافة القيود في جميع أنحاء البلاد".

وأضاف: "يجب اتباع الحذر من مخلفات الأسلحة في المناطق المفتوحة".

من جانبها، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن "العملية التعليمية ستستأنف يوم الأحد المقبل، بعد أن علقت في عدة مدن جنوبي "إسرائيل" خلال الأيام القليلة الماضية".

وكانت القيود قد شملت منع التجمعات الكبيرة ووجوب التواجد في مناطق قريبة من الملاجئ.

وفي هذا الصدد، انتقد رئيس بلدية "سديروت" (جنوب) الون دافيدي، وقف إطلاق النار.

وقال دافيدي، لهيئة "البث" الرسمية، الجمعة، إن "رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والوزراء يفضلون كما يبدو الهدوء المؤقت لسكان أواسط البلاد على حساب سكان المنطقة المحيطة بالقطاع".

وأضاف دافيدي: "نتنياهو خلق دولتين الأولى إسرائيل والثانية الدولة المحيطة بالقطاع التي تحدد حماس مصير سكانها".

وتصاعد التوتر في قطاع غزة بشكل كبير بعد إطلاق "إسرائيل" عملية عسكرية واسعة فيه منذ 10 مايو/ أيار الجاري، تسببت بمجازر ودمار واسع في المباني والبنية التحتية.

وبدأ فجر اليوم الجمعة، سريان وقف لإطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية و"إسرائيل"، بعد 11 يوما من العدوان، ما أدى لاستشهاد 243 مواطنًا من بينهم 66 طفل و 39 سيدة و 17 مسن 3اضافة الى 1910 اصابة بجراح مختلفة.