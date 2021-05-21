نتنياهو يزعم: الجيش وجه ضربة قوية ضد غزة   

زعم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، أن جيشه وجهة ضربة قوية للمنظمات في قطاع غزة، خلال عدوانه على القطاع استمرت 11 يومًا، وانتهى فجر اليوم، بالإعلان عن هدنة برعاية مصرية.

وقال نتنياهو، في مؤتمر صحفي: إن " الجيش اغتال قيادات كثيرة في غزة".

وأضاف أن مؤسسته الأمنية كانت جاهزة للعملية البرية خلال العدوان، مشيرًا إلى أن ذلك "حال استدعت الحاجة لاحتلال قطاع غزة لفعلنا ذلك".

وأكد نتنياهو، أن جيشه جاهز للرد بقوة على اي اطلاق نار من غزة.

وخلف عدوان الاحتلال، دمارًا واسعًا في البنية التحتية ومصادر المياه والخطوط والشبكات الناقلة، وتدمير منازل وابراج سكنية، علاوة على ارتقاء 243 شهيد بينهم 66طفل و39سيدة و17 مسن، فيما وصل عدد الإصابات الى 1910 إصابة بجراح مختلفة.