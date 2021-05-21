الاحتلال يقمع مسيرة خرجت من الأقصى عقب صلاة الجمعة بالقنابل والرصاص

اقتحمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال الصهيوني بعد صلاة الجمعة المسجد الأقصى المبارك، وأطلقوا قنابل الغاز المسيل للدموع والصوت و الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقمعوا المصلين في باحاته.

وأدى الالاف صلاة الجمعة في المسجد الأقصى وأدوا صلاة الغائب على أرواح الشهداء العدوان الإسرائيلي على القطاع، تلاها مسيرة حاشدة هتف المشاركون فيها باسم المقاومة والنصر الذي حققته ضد آلة الحرب الصهيونية.

وقمع جنود الاحتلال المشاركين في المسيرة داخل باحات المسجد وقبل وصولهم إلى مداخل المسجد الأقصى، وأطلقوا الأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط باتجاههم.

وفجرا، شهد المسجد الأقصى تواجد كبير من المصلين الذين أدوا صلاة الفجر، وخرجوا بمسيرة دعما للمقامة واحتفاء بالنصر الذي حققته في القطاع.