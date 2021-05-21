ملتزمون ما التزم العدو

القائد النخالة: وافقنا على وقف إطلاق نار متبادل ومتزامن وسنرد على أي خرق

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 12:55 ص
21 مايو 2021
زياد النخالة الامين العام لحركة الجهاد الاسلامي.jpg
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قال الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين القائد زياد النخالة فجر اليوم الجمعة 21/5/2021، وافقنا على الاقتراح المصري بوقف إطلاق النار المتبادل والمتزامن عند الـ2 فجراً، وملتزمون به ما التزم العدو، وسنرد على أي خرق.

وأعلن قبيل ساعتين رسمياً عن اتفاق وقف إطلاق النار سيبدأ سريانه الساعة الثانية فجر اليوم الجمعة برعاية مصرية.

وشن الاحتلال منذ 11 يوماً عدواناً همجياً على قطاع غزة، خلف أكثر من 230 شهيداً بينهم العشرات من الأطفال والنساء، وتدمير الآلاف من المنشآت المدنية والمصانع والأبراج السكنية.

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