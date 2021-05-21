القائد النخالة: وافقنا على وقف إطلاق نار متبادل ومتزامن وسنرد على أي خرق

قال الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين القائد زياد النخالة فجر اليوم الجمعة 21/5/2021، وافقنا على الاقتراح المصري بوقف إطلاق النار المتبادل والمتزامن عند الـ2 فجراً، وملتزمون به ما التزم العدو، وسنرد على أي خرق.

وأعلن قبيل ساعتين رسمياً عن اتفاق وقف إطلاق النار سيبدأ سريانه الساعة الثانية فجر اليوم الجمعة برعاية مصرية.

وشن الاحتلال منذ 11 يوماً عدواناً همجياً على قطاع غزة، خلف أكثر من 230 شهيداً بينهم العشرات من الأطفال والنساء، وتدمير الآلاف من المنشآت المدنية والمصانع والأبراج السكنية.