دعوية الجهاد تصدر تعميماً لخطباء المساجد بشأن خطبة الجمعة

دعت اللجنة الدعوية العامة لحركة الجهاد الاسلامي في فلسطين اليوم الجمعة 21/5/2021، خطباء المساجد لافتتاح صلاة الجمعة، بصيحات التكبير والتهليل والحمد والثناء والشكر لله - عز وجل – على النصر على العدو.

كما وجهت اللجنة الدعوية العامة لحركة الجهاد الاسلامي في فلسطين، في تعميم صادر عنها خطباء المساجد للدعوة لشد الرحال للمسجد الأقصى المبارك.

فيا يلي نص التعميم:

بسم الله الرحمن الرحيم

"وَمَا جَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُم بِهِۦ ۗ وَمَا ٱلنَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ".

🔻 تعميم هام صادر عن اللجنة الدعوية العامة لحركة الجهاد الاسلامي في فلسطين.

➖ الإخوة خطباء المساجد ،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد :

بداية تحية لكم ولمقاومتنا الباسلة صاحبة القوة والاقتدار والبأس الشديد ، وتحية لشعبنا المجاهد الصابر المرابط ، ولكل شعوب وأحرار العالم الذين خرجوا مساندين ومتضامنين وداعمين لنا في معركة الدفاع عن مسرى رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - معركة (سيف القدس )، ولكل المنددين بالجرائم والمجازر التي ارتكبت بحق الأطفال والنساء والبيوت الآمنة في غزة العزة والإباء .

وعليه نرجو من حضراتكم التركيز بخطبة جمعة النصر والثبات اليوم إن شاء الله تعالى على الأمور الآتية :

افتتاح الخطبة بصيحات التكبير والتهليل والحمد والثناء والشكر لله - عز وجل - على ما أكرمنا به من نصر على عدونا وقهر له وإفشال عدوانه ومخططاته ، وتحطيم صورة وأسطورة الجيش الذي لا يقهر ، الذي لا يرعب إلا المرجفين من الضعفاء والجبناء .

و أن قدر شعبنا أن يبقى رأس حربة في هذا الصراع ، وفي طليعة المواجهة مع المشروع الصهيوني ، وشوكة في حلقه، وهذا يكفي بأن يكون مصدر فخر وعز لنا جميعا ، ووسام شرف على جبين أبناء شعبنا في كل مكان .

توجيه رسالة لأعدائنا بأن قتل الأطفال والنساء وهدم الأبراج السكنية والمنشآت المدنية والبيوت الآمنه على رؤوس ساكنيها واستهداف المساجد والمدارس والمقابر والكنائس التى لم تسلم من عدوانه لا ولن يجلب للصهاينة الأمن والأمان ، وسنعيد بمشيئة الله تعالى إعمار و بناء مئات الأضعاف بدلا عنها ، وستنجب نساؤنا الآلاف من المجاهدين والمقاومين ، ولن يثنينا هذا كله عن مواصلة طريق الجهاد والمقاومة طريق ذات الشوكة ، طريق إحدى الحسنيين ، نصر أو شهادة .

وسيكون هذا الحقد الأسود وصمة عار على جبين الصهاينة ومن خذل المقاومة ، وسواد على رؤوسهم ، ووجوه قادتهم المجرمة وان مايسمى بحارس الأسوار لن يحلب لكم سوى الخزي والعار ، كما نطالب المجتمع الدولي المنافق بأن يقدم قادة العدو لمحاكمات عادله لارتكابهم جرائم حرب .

الدعاء لشهدائنا الأبرار بالرحمة والفردوس الأعلى ، ولذويهم بالصبر والسلوان وللجرحي بالشفاء العاجل ، وللمتضررين بأن يخلفهم الله بمصابهم خيرا ،

وتوجيه تحية عز وإجلال وإكبار لكل المجاهدين والمقاتلين الشجعان ، الذين سطروا ملحمة بطولية عظيمة على طريق التحرير الكامل والشامل ، والتي ستعجل بحتمية زوال ورحيل هذا العدو المجرم عن أرضنا ، ومن ديارنا ، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا.

توجيه تحية إجلال وإكبار وحب ووفاء لشعبنا المرابط المجاهد بكل مكوناته ومنظوماته الإعلامية والصحفية والصحية والأمنية والخدماتية و رجال الميدان من ضباط الإسعاف ورجال الدفاع المدني وغيرهم والمؤسسات الخيرية الداعمة لصمود وثبات شعبنا الذي صمد وصبر وقدم التضحيات الجسام واحتضن المقاومة وحمى ظهرها من غدر العدو وأعوانه ، وكان نعم السند ونعم المدد ، ولكل من شارك في هذه المعركة بالصوت والصوره والكلمة ، بشحذ الهمم ورفع المعنويات وبث روح الأمل وتثبيت الناس وتمكينهم بأرضهم وبمحاربة اليأس والإحباط والقنوط والإشاعات المغرضة .

دعوة جماهير شعبنا في القدس االثائرة والضفة االابية والداخل المنتفض لشد الرحال للمسجد الاقصى المبارك ولأداء صلاة الجمعة في رحابه و اعتبار كل يوم جمعة على مدار العام يوم نفير الفجر العظيم والخروج بمسيرات الصمود والتحدي للاشتباك مع قوات الاحتلال وقطعان مستوطنيه في كافة نقاط التماس معه . والتحام أهلنا في مخيمات الشات تاكيدا على وحدة شعبنا في كافة اماكن تواجده والتفافه حوال خيار الجهاد والمقاومة.

دعوة جماهير شعبنا للترابط والتلاحم والتكاتف في إزالة آثار هذا العدوان البغيض ، وتضميد الجراج ورص الصفوف ، والوحدة ونبذ جميع أشكال الخلافات والمناكفات السياسية وغيرها ، وزيارة عوائل الشهداء والجرحي وأصحاب الأبراج والبيوت المدمرة ، والتواصل معهم ومواساتهم ومؤازرتهم والشد على أياديهم.

وتقديم يد العون والمساعدة لهم ، كل حسب قدرته واستطاعته .

دعوة الإخوة المجاهدين والمقاتلين لليقظة ، ولأخذ أقصى درجات الحيطة والحذر من غدر أعدائنا ، حيث لا عهد ولا أمان لهم ، ولا يؤمن مكرهم وخبثهم ، وإن انتهت جولة من جولات الصراع ، فإن المعركة لم تنته بعد ، والتي يجب علينا أن نجهز ونعد لها العدة من صباح اليوم ، ونعد لها ما استطعنا من قوة ومن رباط الخيل لنرهب به عدو الله وعدونا .

وإنه لجهاد.... نصر أو استشهاد .

" والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ".

➖ اللجنة الدعوية العامة لحركة الجهاد الاسلامي في فلسطين .

الجمعة: 9 شوال / 1442 هجري

الموافق : 2021/5/21 م